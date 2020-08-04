Тбилиси, , 09:15 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили три случая заражения коронавирусом. Информацию об этом 3 августа разместили на сайте Stopcov.ge.

По последним данным, всего в стране зафиксировано 1182 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Три пациента, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из медучреждений. Теперь их 962 или 81% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 17 пациентов. В карантине размещены 7007 человек, в стационаре — 280.

Стоит отметить, что в Грузии, в селе Караджалари Гардабанского муниципалитета, выявлено формирование очага распространения коронавируса. Там был введен карантин. Также медики провели масштабное исследование на рынке «Лило» в Тбилиси, где работает много жителей Караджалари. Из пяти тысяч проверенных работников SARS-CoV-2 выявили у шестерых человек.

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