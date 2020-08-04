Пенза, , 09:12 — REGNUM В столицу Пензенской области с визитом приехал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Об этом информирует пресс-служба пензенской епархии.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, сопровождая владыку Варсонофия, посетили Успенский кафедральный собор и приложились к мощам святителя Иннокентия, епископа Пензенского. Затем провели заупокойную службу на могиле пензенских архипастырей.

На встрече также присутствовали губернатор Иван Белозерцев и председатель Заксобрания Валерий Лидин. Официальные лица ознакомились с ходом строительных работ Спасского кафедрального собора и осмотрели прилегающую территорию.

Официальная часть визита владыки Варсанофия завершилась преподнесением в дар пензенской епархии иконы блаженной Ксении Петербургской.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Спасском кафедральном соборе Пензы проводят вечерние экскурсии. Люди, прогуливаясь по территории храма, узнают об истории собора, причинах его разрушения и последующем строительстве.

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