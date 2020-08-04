Париж, , 09:10 — REGNUM По данным главного управления здравоохранения Франции, в стране увеличилось число людей, госпитализированных с COVID-19, передает BFM TV.

Известно, что 384 пациента с COVID-19 во Франции остаются в реанимации, за сутки в стране подтвердили 29 случаев смерти.

Что касается новых случаев заражения SARS-CoV-2, то за сутки во Франции подтвердили 556 новых носителей, что меньше, чем в предыдущие недели.

Кроме того, за время эпидемии во Франции скончались 30 294 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, случай заражения SARS-CoV-2 обнаружили на борту круизного лайнера от компании Ponant, пересекающего Французскую Полинезию, заморскую территорию Франции.

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