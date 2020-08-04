Благовещенск, , 09:05 — REGNUM В Амурской области участники экспедиции «Рейс 811» обнаружили в тайге обломок самолёта, который разбился в этом районе 24 августа 1981 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Почти 40 лет назад в небе над Амурской областью произошла страшная трагедия — пассажирский самолёт столкнулся с военным бомбардировщиком. Чудом удалось выжить одной пассажирке. Лариса Савицкая возвращалась с мужем из свадебного путешествия. После авиапроисшествия она в кресле приземлилась в тайгу и провела там ещё трое суток, пока её не обнаружили.

«Это очень грустно, но это тоже наша история. На самом деле мало людей — жителей области — знают об этом», — рассказала участник экспедиции, руководитель дальневосточного туристического центра «Амур» Оксана Савченко.

Известно, что в Пермском крае пройдут съёмки художественного фильма о судьбе Ларисы Савицкой, выжившей в этой авиакатастрофе. Картина основана на реальных событиях. Обнаруженный обломок самолёта передадут в краеведческий музей Бурейского района.

Сама экспедиция была посвящена памяти погибших в авиакатастрофе, но участники ещё исследовали возможные уникальные туристические маршруты.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2020 года в Тункинском районе Бурятии пропал самолёт Ан-2 с шестью пассажирами и членами экипажа на борту. Воздушное судно не вышло на связь при совершении облёта территории двух районов для определения области обработки лесов от тутового шелкопряда.