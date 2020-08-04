Владикавказ, , 09:04 — REGNUM В Северной Осетии заключен под стражу 41-летний уроженец города Владикавказа. Его обвиняют в участии в похищении людей. Преступление было совершено 20 лет назад, подозреваемый все это время скрывался от следствия, проживая по поддельным документам. Лишь в апреле 2020 года его удалось задержать в Адыгее, сообщили 4 августа в пресс-службе прокуратуры по региону.

Следствию удалось установить, что задержанный был участником группы лиц из 10 человек, которая в январе 2000 года похитила двоих жителей Пригородного района РСО-Алании. Жертвы были вывезены в соседнюю республику, где их удерживали несколько дней, требуя крупную сумму выкупа от их родных.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Задержанного обвиняют в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, а также разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, и использовании поддельных документов.