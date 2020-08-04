Нур-Султан, , 09:03 — REGNUM Правительство Казахстана передаст детям из малообеспеченных семей 500 тыс. компьютеров для обучения в дистанционном режиме. Об этом 4 августа заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.

Премьер-министр поручил министерству образования и науки совместно с региональными властями до 25 августа обеспечить полную готовность школьников и педагогов к дистанционному обучению.

Мамин отметил, что все печатные версии учебников должны сопровождаться электронными форматами с размещением в открытом доступе.

Напомним, школы Казахстана начнут новый учебный год в дистанционном режиме. Свои двери откроет 7931 школа, в которой будут обучаться 3,3 млн школьников, в том числе 396 тыс. первоклассников.

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