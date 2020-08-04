Москва, , 09:03 — REGNUM В Москве с 3 августа 2020 года возобновили работу визовые центры некоторых стран Евросоюза. Но получить визы смогут не все российские граждане, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В столице открылись визовые центры Греции, Дании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Хорватии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии. Визовые центры Германии, Испании, Португалии, Словакии и Словении пока закрыты.

Визовые услуги стран ЕС будут доступны только ограниченным категориям лиц. Например, дальнобойщикам, студентам, обучающимся в этих странах, морякам, гражданам, имеющим вид на жительство и др. Отмечается, что прием документов осуществляется по предварительной записи.

Как сообщало ИА REGNUM, финскую визу можно будет получить в Петербурге после «коронавирусного» перерыва.

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