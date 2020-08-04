Чита, , 09:02 — REGNUM Департамент ЗАГС Забайкальского края сегодня, 4 августа, обнародовал любопытную информацию о регистрации свадеб в регионе за первые шесть месяцев 2020 года. Выяснилось, что эпидемия коронавируса и последовавший за ней кризис не стали преградой для заключения 2190 браков.

Рекордным месяцем по количеству браков в первом полугодии стал март — тогда было зарегистрировано 463 новых семьи. За этот же период в прошлом году было зарегистрировано 2916 браков.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой регистрации брака в торжественной обстановке были приостановлены до особого распоряжения. Зарегистрировать брак можно было только в неторжественной обстановке и без гостей», — пояснила руководитель Департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Забайкальском крае позволила сделать послабления для молодоженов: с 29 июля 2020 года сняты все ограничения по проведению свадебных регистраций. Отныне в зале торжеств могут присутствовать приглашённые.

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