Банжул, , 09:05 — REGNUM Три члена правительства Гамбии заразились коронавирусом. Об этом президент Гамбии Адама Барроу написал на своей странице в соцсети Twitter.

В соответствии с заявлением, министр финансов Мамбуре Нджи, министр нефти и энергетики Фафа Саньян и министр сельского хозяйства Ами Фабуре заразились коронавирусом.

Президент Адама Барроу на прошлой неделе начал соблюдать режим самоизоляции после того, как вице-президент Гамбии Исату Туре заразился коронавирусом.

К настоящему времени в Гамбии выявили почти 500 случаев заражения коронавирусом, девять из которых — с летальным исходом.

В рамках мер по борьбе с распространением вируса граждан страны обязали носить маски в общественных местах, а также был введён запрет на общественные собрания.