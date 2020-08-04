Магадан, Магаданская область, , 09:07 — REGNUM В Магаданской области власти решили не открывать пришкольные и загородные оздоровительные лагеря в связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу, а начали активную подготовку к учебному году.

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Удалось организовать на Колыме две онлайн-смены для более семи тыс. школьников. Но вот третьей смены уже не будет. Не будут работать и загородные лагеря.

«Мы приняли решение не рисковать, не соединять коллективы совершенно разных детей из различных районов, учреждений, семей и т. д., хотя мы этого ждали и до последнего готовились. Роспотребнадзор и региональный минздрав посчитали нецелесообразным начинать летнюю оздоровительную кампанию», — цитирует министра образования Колымы Анжелу Шурхно «Магаданская правда».

Магаданские дети также не поехали на отдых в лагеря Краснодарского края и Крыма — в этом году там оздоравливают лишь детей из своих регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане выдалось очень жаркое лето — пляжи не пустуют, колымчане наслаждаются морем и солнцем.