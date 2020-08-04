Москва, , 09:01 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 48 лесных пожаров на общей площади 2593 га. Об этом 4 августа сообщает ФБУ «Аивалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 03.08.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 593 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Мурманской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Новосибирской, Омской и Магаданской областей, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Красноярском и Краснодарском краях, в г. Севастополь и в республике Якутия.

Также указывается, что в настоящее время в России насчитывается 60 лесных пожаров на общей площади 65 620 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, сообщается, что к работам по тушению лесных пожаров привлечено 1955 человек, 281 единица техники и 21 воздушные судно. На авиационном мониторинге задействовано 51 воздушное судно.

Помимо этого, добавляется, что на сегодняшний день режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен в пяти регионах России — на всей территории республики Якутия и Ханты-Мансийского АО, в городском округе Пелым Свердловской области, в Усть-Ишимском районе Омской области и в Билибинском районе Чукотского АО.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутии более 20 населённых пунктов может накрыть смог от лесных пожаров.