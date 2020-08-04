Пятигорск, Ставропольский край, , 09:02 — REGNUM Судебная коллегия по уголовным делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске оставила в силе апелляционное определение Верховного суда (ВС) Дагестана в отношении бывшего главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова, осужденного за превышение должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 августа в пресс-службе ВС республики.

Согласно материалам дела, в 2014—2017 годах Гитинов, возглавляя управление архитектуры и градостроительства Махачкалы, незаконно выдал шести застройщикам градостроительную документацию на возведение многоквартирных домов на земельных участках, расположенных в зоне индивидуальной жилой застройки.

Кроме того, в 2015 году чиновник выдал двум застройщикам градостроительные планы, содержащие неверные сведения. В дальнейшем он согласовал проекты строительства на этих участках.

В декабре 2019 года Советский районный суд Махачкалы приговорил Гитинова к 4,5 годам лишения свободы условно. В марте 2020 года судебная коллегия по уголовным делам ВС Дагестана оставила наказание без изменения, лишь частично изменив приговор. Суд признал участие осужденного в боевых действиях и наличие у него ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан» обстоятельствами, смягчающими наказание, и снял наложенный на его имущество арест.

Решение ВС республики также было обжаловано в вышестоящую инстанцию. Однако, рассмотрев материалы дела, суд кассационной инстанции оставил судебный акт ВС Дагестана без изменения.

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