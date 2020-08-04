Самара, , 09:03 — REGNUM В Самарской области лагеря дневного пребывания детей открывать в текущем году не будут. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

По словам министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, чиновники изучили опыт других субъектов РФ по открытию дежурных групп и работе лагерей дневного пребывания при школах.

Как оказалось, из 14 регионов Приволжского федерального округа такие лагеря были открыты всего в двух субъектах РФ. При этом потребность родителей на этот вид отдыха школьников в Самарской области является очень низкой, добавил он.

Отмечается, что в связи с этим было принято решение не открывать в 2020 году лагеря дневного пребывания детей. Для трудных подростков, а также состоящих на учете детей в школах до конца августа будут организованы кружки.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проработать данный вопрос.

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