Нур-Султан, 4 августа 2020, 08:43 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 93 820, сообщили 4 августа в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Алма-Ате — 12 464, Нур-Султане — 11 924, Атырауской области — 10 383 и Карагандинской области — 8896.
По состоянию на 4 августа выздоровели 65 132 человека, или 69% от общего числа заразившихся пациентов, скончались 1058 человек. Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин призвал правительство принять меры для предотвращения новой волны коронавируса.