Пекин, , 08:42 — REGNUM Общество авторских прав Китая (CSC) создало новый комитет по вопросам авторских прав на онлайн-игры с целью здорового развития китайской игровой индустрии, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Комитет по вопросам авторских прав на онлайн-игры был официально создан в Пекине и, как утверждается, призван помочь развитию защиты авторских прав в себе онлайн-игр, а также выработке самодисциплины в данной сфере.

«Необходимо создать такой авторитетный комитет для решения растущего числа вопросов авторского права, возникающих в разрастающейся индустрии онлайн-игр», — отметил президент CSC Ян Сяохун.

Компании, учреждения и частные лица, задействованные в сфере онлайн-игр, могут добровольно вступить во вновь учрежденный комитет.