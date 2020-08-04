Самара, , 08:40 — REGNUM Заболеваемость внебольничной пневмонией снизилась в Самарской области. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, заболеваемость внебольничной пневмонией снизилась на 9,1% в сравнении с прошлой неделей (тогда тоже был зафиксирован спад). А вот число случаев ОРВИ увеличилось на 5,8%.

По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, в регионе отмечается стойкая тенденция к снижению количества госпитализаций. При этом свободный коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 составляет 93,5%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 3 августа 2020 года в регионе выявлено 6975 фактов заражения коронавирусом, при этом 5125 человек справились с ним.

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