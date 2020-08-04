Пекин, , 08:34 — REGNUM Китай продлил действие синего уровня погодной опасности из-за ливней, которые обрушились на некоторые районы и провинции Китая, сообщат 4 августа агентство Синьхуа.

С вечера 4 по вечер 5 августа мощные ливни и ураганы ожидаются в некоторых районах провинций Чжэцзян, Цзянсу, Ганьсу, Шэньси, Шаньси, Хэнань, Шаньдун, Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Юньнань, в Шанхае, а также прибрежных районах юга Китая, сообщили в Национальном метеорологическом центре КНР.

В ряде районов провинций Чжэцзян, Цзянсу, Ганьсу, Шэньси и Шанхая ожидается до 300 мм осадков за сутки, в то время как в некоторых местах возможно до 70 мм осадков в час, сопровождаемые ураганным ветром и грозами.

В Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы растет от синего и желтого к оранжевому и красному. Напомним также, что на южные районы Китая обрушился тайфун «Хагупит».