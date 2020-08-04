Москва, , 08:32 — REGNUM В России вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

«Национальный стандарт … типы и основные размеры. Технические требования» с изменением №1 вступает в силу с 4 августа 2020 года», — говорится в заявлении.

Изменения коснулись тех транспортных средств, у которых нестандартное крепление регистрационных знаков.

Так, допускается установка номера «вместо заднего регистрационного знака типа 1», а также уменьшены габаритные размеры регистрационного знака для мотоциклов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Министерство внутренних дел России утвердило изменения в комбинации цифр автомобильных номеров для некоторых российских регионов.

Так, водители смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.

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