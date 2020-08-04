Москва, 4 августа 2020, 08:27 — REGNUM Участок Сокольнической линии метро Москвы возобновил работу, сообщили 4 августа в пресс-службе Московского метрополитена.
Станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» открылись для пассажиров. Тем не менее до 20 августа они будут работать по особому графику — до 23:00. Также в некоторые дни станции подземки будут полностью закрыты.
На южном участке красной ветки проводятся работы по устройству бесстыкового пути.
https://twitter.com/MetroOperativno/status/1290475358140141568