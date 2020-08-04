Ульяновск, 4 августа 2020, 08:26 — REGNUM В Ульяновской области прокуратура продолжает публиковать итоги проверок исполнения антикоррупционного законодательства в органах местного самоуправления. В Инзенском районе выявлены факты нарушения со стороны 38 депутатов различных поселений, сообщает региональное надзорное ведомство.
Речь идёт о проверке предоставленных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Прокуратура установила, что четыре депутата не отразили сведения о находящихся в их собственности и собственности супругов земельных участках и зданиях, шестеро парламентариев не предоставили данные о доходах, полученных от деятельности различных хозяйствующих субъектов, ещё один народный избранник не указал полученный от продажи иномарки доход.
Всего Инзенская межрайонная прокуратура выявила факты нарушения 38 депутатами антикоррупционного законодательства. Межрайонный прокурор внес советам депутатов различных поселений представления об устранении нарушений, в том числе путем досрочного прекращения полномочий народных избранников.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства у 30 депутатов различных поселений Барышского района, 15 депутатов поселений Сенгилеевского района, 13 народных избранников в Теренгульском районе.