Ульяновск, , 08:26 — REGNUM В Ульяновской области прокуратура продолжает публиковать итоги проверок исполнения антикоррупционного законодательства в органах местного самоуправления. В Инзенском районе выявлены факты нарушения со стороны 38 депутатов различных поселений, сообщает региональное надзорное ведомство.

Речь идёт о проверке предоставленных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Прокуратура установила, что четыре депутата не отразили сведения о находящихся в их собственности и собственности супругов земельных участках и зданиях, шестеро парламентариев не предоставили данные о доходах, полученных от деятельности различных хозяйствующих субъектов, ещё один народный избранник не указал полученный от продажи иномарки доход.

«Аналогичным образом 29 депутатов […] не представили сведения об открытых ими либо их супругами счетах в кредитных учреждениях», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Всего Инзенская межрайонная прокуратура выявила факты нарушения 38 депутатами антикоррупционного законодательства. Межрайонный прокурор внес советам депутатов различных поселений представления об устранении нарушений, в том числе путем досрочного прекращения полномочий народных избранников.

Читайте также: В Ульяновской области досрочно могут сдать мандаты ещё 13 депутатов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства у 30 депутатов различных поселений Барышского района, 15 депутатов поселений Сенгилеевского района, 13 народных избранников в Теренгульском районе.