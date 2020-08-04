Магас, , 08:24 — REGNUM В Ингушетии в ходе оперативно-разыскных мероприятий по делу об убийстве сотрудника Росгвардии установлены личности двоих участников преступления. В настоящее время устанавливается их место нахождения, пишет ТАСС.

Напомним, убийство рогвардейца было совершено 28 июля на окраине селения Яндаре в Сунженском районе. Неизвестные подошли к нему, когда он разговаривал с девушкой. Увидев у мужчины пистолет, они поняли, что он сотрудник правоохранительных органов, и открыли стрельбу по нему. Девушке удалось убежать, а бандиты, похитив табельное оружие росгвардейца, скрылись с места преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведутся розыски бандитов. Информация об установлении личности двоих из них пока не подтверждена. Одной из версий следователей является принадлежность убийц к банде Аслана Бютукаева — сторонника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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