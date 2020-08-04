Москва, , 08:24 — REGNUM Жители Москвы с помощью проекта «Активный гражданин» выбрали имя для чат-бота столичного метрополитена МЦК и МЦД, сообщается на портале градоначальника.

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Виртуальную помощницу, которая будет отвечать на все вопросы пассажиров метрополитена будут звать Александра. Это имя поддержали более 40% участников опроса.

В настоящее время ведутся испытания чат-бота. Познакомиться с дежурной по станции Александрой можно будет осенью на сайте метрополитена и в мобильном приложении «Метро Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, в Московском метрополитене начал работать второй склад забытых вещей на станциях и поездах метро и МЦК.

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