Москва, , 08:25 — REGNUM Общее число проведенных за все время пандемии в столице России тестов на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день превысило 6,5 млн. Об этом 4 августа сообщила заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся на сайте мэра Москвы.

По ее словам, с самого начала эпидемии городские власти стремились охватить наибольшее число жителей Москвы тестами на SARS-CoV-2 и в настоящий момент, когда инфекция пошла на убыль, темпы в данной работе не снижаются.

«К настоящему моменту в Москве уже сделано свыше 5 млн ПЦР-тестов и почти 1,5 млн ИФА-анализов», — заявила заместитель мэра.

При этом она рассказала, что ежесуточно в российской столице делается около 80 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что разработанная в России вакцина от COVID-19 будет недоступна для детей в 2020 году, поскольку она должна сначала пройти полный цикл испытаний на взрослых.