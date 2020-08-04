Тбилиси, , 08:20 — REGNUM Медики провели тестирование 5200 работников на двух крупнейших рынках Тбилиси. Об этом 3 августа рассказал журналистам руководитель Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает «Общественное телевидение».

«Более 4700 человек, работающих на рынке «Лило», прошли тестирование на коронавирус. Выявили шесть случаев инфицирования», — сказал Гамкрелидзе. Он добавил, что продолжают отрабатывать контакты выявленных носителей SARS-CoV-2.

Глава центра рассказал, что также обследовали 500 человек, работавших на рынке «Динамо». Там проверяли не всех подряд, а на основании случайной выборки. Результаты всех тестирований были отрицательные. Проводится тестирование работников рынка Эливава.

Напомним, в Грузии выявили формирующийся очаг распространения коронавируса в селе Караджалари Гардабанского муниципалитета. Там ввели карантин, а поскольку из этого района многие ездят торговать на рынок «Лило», начали там проверять на SARS-CoV-2 всех работников.

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