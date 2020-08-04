Москва, , 08:17 — REGNUM В Москве 4 августа ожидается погожий день, сообщает центр «Фобос».

«Синоптическая карта столичного региона будет представлена антициклоном, благодаря чему жителей столицы и Подмосковья ждет погожий летний денёк с очень комфортным температурным фоном на три-четыре градуса превышающим среднюю климатическую норму августа», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице переменную облачность без осадков. Воздух прогреется до 26 градусов, в Московской области — до 27 градусов. Скорость ветра окажется в пределах 7 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане жаркий июль сменился не менее тёплым августом. Дневные температуры — до +25 градусов.

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