Папеэте, Франция, , 08:16 — REGNUM Случай заражения SARS-CoV-2 обнаружили на борту круизного лайнера от компании Ponant, пересекающего Французскую Полинезию, заморскую территорию Франции, передает BFM TV.

Известно, что в настоящее время 340 пассажиров круизного лайнера получили указание не выходить из своих кают. Судно сделало остановку в Бора-Бора, прежде чем компания была проинформирована о наличии зараженного пассажира на борту.

Напомним, Французская Полинезия до сих пор мало пострадала от эпидемии. На её территории выявлено 62 случая заражения и нет случаев смерти. И, прежде всего, новых носителей SARS-CoV-2 не было обнаружено в течение нескольких недель.

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