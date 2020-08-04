Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин призвал правительство готовиться к новой волне коронавируса осенью 2020 года, сообщили 4 августа в пресс-службе правительства.

Мамин провел заседание правительства, на котором обсуждалась реализация противоэпидемических мероприятий. Премьер-министр отметил, что для предотвращения очередной волны коронавируса необходимо соблюдать все установленные меры.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что ежесуточный прирост новых случаев заражения не превышает 1,2%, а загруженность стационаров снизилась до 36%.

Отметим, по состоянию на 4 августа в Казахстане выявили 93 820 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 65 132 человека, скончались 1058 пациентов.