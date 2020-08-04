Казань, , 08:37 — REGNUM В столице Татарии на территории центрального универмага создали автопарковку для женщин. По словам представителей центра, она впервые появилась не только в республике, но и в России.

Женская автопарковка отличается размерами от других паркингов. Если стандартное машино-место размером около 2,5 м, то здесь размеры более 4,4 м, сообщает бизнес-онлайн. Такую задумку осуществили, так как наибольший поток посетителей как раз женщины. Именно для их удобства и реализован такой проект. Покупательницы без страха случайно задеть чье-то авто смогут открыть двери и контролировать выход детей из машины. Всего создали десять парковочных мест, но если спрос вырастет, количество машино-мест увеличат, заверяют представили торгового центра.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани с 12 мая на парковках необходимо оплачивать стоянку транспорта, за исключением первых 15 минут. По постановлению исполкома, режим работы парковок поменяли на период до 18 октября 2020 года по просьбе бизнес-сообщества.

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