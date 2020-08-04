Москва, , 07:40 — REGNUM Более 6,5 млн тестов на коронавирус проведено в Москве, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«С самого начала эпидемии мы стремились к тому, чтобы обеспечить тестами на коронавирусную инфекцию как можно больше горожан. И даже сейчас, когда инфекция отступает, мы не сбавляем обороты», — цитирует вице-мэра официальный сайт мэра и правительства Москвы.

По словам Раковой, в столице сделали более 5 млн ПЦР-тестов и около 1,5 млн ИФА-анализов. Каждые сутки проводят порядка 80 тыс. тестирований, действует общедоступная запись.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае за последние сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом, при этом провели всего четыре теста.

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