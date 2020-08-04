Тюмень, , 07:34 — REGNUM В Тюменской области ситуация с COVID-19 стабилизировалась с 20 июля. Об этом в прямом эфире заявил губернатор Александр Моор, отвечая на вопрос одной из жительниц Тюмени.

По его словам, имеется тенденция к снижению регистрируемого ежедневно числа заболевших. Однако он подчеркнул, что впереди сезон гриппа и ОРВИ, и здесь непонятно, как поведёт себя коронавирус. Для снижения рисков нужно вакцинироваться от гриппа. Для этого регион скоро получит 700 тыс. доз вакцины.

«Всё будет зависеть от эпидситуации и от нас с вами», — сказал Моор. И добавил, что нужно соблюдать масочный режим, санитарную дистанцию, чаще мыть руки, использовать кожные антисептики, а также не посещать места массового скопления людей.