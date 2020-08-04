Москва, , 07:31 — REGNUM Завершилось голосование по выбору имени и образа чат-бота метро Москвы, сообщает 4 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Чат-ботом станет дежурная по станции Александра. Она будет отвечать на вопросы пассажиров метро, МЦК и МЦД.

В голосовании на сайте «Активный гражданин» приняли участие 170 тыс. человек.

Менее популярны оказались варианты образа робота-андроида и диспетчера по станции. Среди имён Александре уступили Маша Москвина и Майя.

«Этот чат-бот обещает стать одним из самых технологичных среди тех, что консультируют клиентов транспортных компаний мира», — говорится в информации.