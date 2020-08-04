Пномпень, , 07:30 — REGNUM У еще одного дипломата из США выявили коронавирус нового типа в Камбодже, сообщает пресс-служба камбоджийского минздрава.

Отмечается, что это уже четвертый американский дипломат, у которого подтвердили COVID-19 на территории страны. Работник посольства США прибыл в Камбоджу рейсом через Южную Корею.

«Согласно докладу, предоставленному посольством США в Камбодже, на 15-й день карантина у мужчины взяли анализ на COVID-19 в третий раз и результаты, появившиеся в понедельник, показали положительный результат», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время дипломат находится в изоляторе на территории дипмиссии США в Пномпене.