Хабаровск, , 07:35 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 4 августа на заседании оперативного штаба по коронавирусу объявил о новом назначении — зампредседателя правительства региона по социальным вопросам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новым чиновником в правительстве региона будет уроженец Хабаровского края Евгений Никонов.

«В ближайшее время я подпишу соответствующее распоряжение. Евгений Леонидович работал начальником управления в Департаменте здравоохранения Москвы. Он грамотный организатор здравоохранения и, что немаловажно, хабаровчанин! Евгений Леонидович закончил наш Дальневосточный государственный медицинский университет, работал в системе здравоохранения края, после чего переехал в Москву», — написал в своём Instagram Михаил Дегтярёв.

До этого глава края уже назначил нового первого зампреда правительства края — руководителя аппарата губернатора и кабинета министра Александра Никитина, министра финансов Валентина Костюшина.

«Возвращаем ценного специалиста в родную гавань!», — добавил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярёв провёл аппаратное совещание с министерствами и ведомствами правительства Хабаровского края. Он обсудил ключевые показатели работы отраслей экономики и дал поручения по итогам своих поездок в районы.