Кемерово, , 07:21 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 4 августа, за прошедшие сутки выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Междуреченск — 27, Кемерово — 16, Анжеро-Судженск — 12, Новокузнецк — десять, Белово — девять, Беловский МР — четыре, Березовский — два, Мыски — два, Юрга — два, Гурьевский МО — два, Чебулинский МО — два, Яйский МО — два, Краснобродский — один, Промышленновский МО — один, Тисульский МР — один, Тяжинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За минувшие сутки 88 пациентов выздоровели.

Всего в регионе зарегистрировано 3965 случаев заражения коронавирусом, 2665 человек выздоровели, 26 скончались.