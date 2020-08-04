Пекин, , 07:19 — REGNUM Онлайн-ярмарка фермерской продукции помогла фермерам из 20 нищих уездов Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая в борьбе с бедностью, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Соглашения на общую сумму 775 млн юаней (около $111 млн) было подписано за время ярмарки на прошедшей неделе, которая была организовано Министерством сельского хозяйства и вопросов села КНР и его синьцзянским департаментом.

Более 100 поставщиков со всего Синьцзяна показали более 160 видов высококлассных сельскохозяйственных продуктов за время ярмарки, которая привлекла около 6 — покупателей.

Ярмарка была нацелена на оказание помощи людям, находящимся за чертой бедности в Синьцзяне, а также сгладить влияние нового коронавируса на сельскохозяйственный сектор региона.

Почти 3 млн жителей были выведены из нищеты в рамках кампании по борьбе с бедностью в Синьцзяне с 2014 по 2019 годы, а уровень бедности в регионе снизился до 1,24% в 2019 году с 19,4% в 2013 году. Оставшаяся нищета должна быть побеждена в стране до конца года.