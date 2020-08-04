Новосибирск, , 07:16 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 4 августа, за прошедшие сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом, 102 человека выписаны. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 64 года, 70 лет, 71 год и 72 года. Всего в регионе от коронавируса умер 251 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 76 человек, на ИВЛ — 24 пациента».

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 9 749 случев заражения коронавирусом, 8 108 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов.