Ульяновск, , 07:14 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения продолжает превышать сотню. Новые данные опубликовало управление Роспотребнадзора.

По информации ведомства, за сутки в регионе лабораторно подтверждено 109 случаев заражения SARS-CoV-2, всего с начала пандемии выявлено 9526 носителей коронавируса.

За весь период в Ульяновской области проведено 178 312 лабораторных исследований для подтверждения или опровержения наличия коронавируса, под обследование попали 167 161 человек.

В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 3479 жителей, сняты с наблюдения — 23 432 человека.

Напомним, по данным оперативного штаба на 3 августа, в Ульяновской области с начала пандемии выздоровели 6612 человек, умерли 73 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье третий день подряд выявляют 851 нового носителя коронавируса за сутки.

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