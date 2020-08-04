Пекин, , 07:12 — REGNUM Полиция Китая раскрыла более 2480 дел о незаконном вылове рыбы в реке Янцзы на конец июля, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Как сообщили в министерстве общественной безопасности КНР, кампания по борьбе с незаконным выловом рыбы на реке Янцзы в Китае была запущена 29 июля. Полиция арестовала 2680 подозреваемых за указанный период и изъяла у них около 1040 судов для вылова.

Органы общественной безопасности и далее намерены усиливать борьбу против незаконного вылова рыбы вдоль реки Янцзы и сотрудничать с другими департаментами с целью улучшения работы правоохранительных механизмов. Кампания продлится три года.