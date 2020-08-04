Новосибирск, , 07:11 — REGNUM В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении доцента кафедры «Теория корабля, судостроения и технологии материалов» Сибирского государственного университета водного транспорта. Он обвиняется в получении взяток и служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, преподаватель в течение 2019−2020 годов систематически получал от студентов взятки в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей за положительные оценки без сдачи экзаменов. Общая сумма полученных незаконных вознаграждений составила более 30 тысяч рублей.

В суд направлены доказательства 19 фактов преступной деятельности, связанной с получением взяток и служебным подлогом.