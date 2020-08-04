Мельбурн, Австралия, , 06:59 — REGNUM Власти австралийского штата Виктория привлекут военнослужащих для контроля за соблюдением карантина, введенного из-за эпидемии коронавирусной инфекции, заявил глава штата Дэниел Эндрюс в ходе брифинга.

По его словам, в штате будет развернута группировка в 500 военнослужащих, которые будут следить за соблюдением режима самоизоляции жителями региона. Также в Виктории вводят штрафы в размере 5 тыс. австралийских долларов (около $3,559) за нарушение самоизоляции.

«Буквально нет причин, чтобы вы покидали свои дома. И если вы уйдете из дома, вам будет сложно объяснить полиции штата Виктория, что вы это сделали по уважительной причине», — заявил Эндрюс.

Отмечается, что за прошедшие сутки в австралийском штате Виктория было выявлено 439 новых случаев заражения коронавирусом. Также за 3 августа в регионе скончались 11 человек от осложнений COVID-19.

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