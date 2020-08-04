Бразилиа, , 06:56 — REGNUM Варианты замены вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, созданной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, рассматривает министерство здравоохранения Бразилии, заявил заместитель руководителя минздрава страны Элсиу Франку 3 августа на пресс-конференции.

Он объяснил данный шаг тем, что сроки испытания вакцины могут увеличиться, и ее внедрение произойдет с задержкой.

По словам Франку, альтернативные виды вакцины позволят властям избавиться от зависимости при ее производстве. Замминистра рассказал, что в настоящее время в мире разрабатывается 231 вакцина от коронавируса. Из них 33 — уже проходят клинические испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Бразилии было выявлено 2 750 318 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава администрации президента Бразилии заразился коронавирусом