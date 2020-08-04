Гонконг, Китай, , 06:55 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг с начала эпидемии было выявлено 3589 подтверждённых случаев опасно инфекции, из которых уже 38 оказались смертельными. Выздоровели 2037 человек.

В САР Макао зафиксировано всего 36 заболевших, столько же выздоровевших. На Тайване выявлено 474 заболевших, из которых семеро скончались, еще 441 выздоровел. Отметим, что в Гонконге наблюдается резкий всплеск заболеваемости и смертности.

На материковой части Китая с начала эпидемии было выявлено 84 464 случая COVID-19, из которых 4634 оказались смертельными. Выздоровели 79 030 человек.