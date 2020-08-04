Пекин, , 06:50 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено шесть новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

К «импортным» случаям причисляются те пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые прибыли в Китай из-за рубежа. Как правило, это граждане Китая.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из общего числа новых случаев, четыре пришлись на провинцию Гуандун, еще по одному — на город центрального подчинения Шанхай и провинцию Сычуань.

Из общего числа «импортных» случаев, 2001 человек был выписан из госпиталей по выздоровлению, еще 97 продолжили оставаться госпитализированными. Двое — в тяжелом состоянии. Смертей от опасной инфекции среди таких пациентов зафиксировано в Китае не было.

Всего в Китае за сутки выявлено 36 локальных случаев COVID-19, из которых большая часть пришлась на Синьцзян-Уйгурский автономный района на северо-западе Китая.