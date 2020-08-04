Петропавловск-Камчатский, 4 августа 2020, 06:49 — REGNUM В Камчатском крае за последние сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом, при этом провели всего четыре теста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
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Всего на Камчатке с момента начала пандемии выявили 3 427 носителей коронавируса. Тестов провели более 99 тыс.
Полностью излечились за последние сутки 12 пациентов, за весь период — 3 108. Продолжает проходить лечение в стационарах 231 человек. 91 пациент с коронавирусом болеют пневмонией.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья в ожидании вакцины готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса — закупают средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты.
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