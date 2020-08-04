Ханчжоу, Китай, , 06:43 — REGNUM Провинция Чжэцзян на востоке Китая повысила уровень экстренного реагирования по тайфунам до второго уровня из-за «Хагупита», четвертого тайфуна за год в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Второй уровень реагирования также является вторым степени серьезности принимаемых мер. Тайфун обрушился на провинции Чжэцзян и Фуцзянь ранним по местному времени 4 августа.

Скорость ветра достигала 136,8 км/ч. Национальный метеорологический центра Китая, в связи с этим повысил степень угрозы тайфуна с желтого уровня до оранжевого. Тайфун далее направится на север, теряя свою силу, пока не доберется до Корейского полуострова.