Фучжоу, Китай, , 06:35 — REGNUM Тайфун «Хагупит», ставший уже четвертым по счету в Китае за год, обрушился на провинции Чжэцзян и Фуцзянь, принеся сильные шторма на западные и южные районы Восточно-Китайского моря, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

Также от тайфуна пострадали воды близ острова Дяоюйдао (Сенкаку), устье реки Янцзы, залив Ханчжоувань, а также прибрежные районы провинции Чжэцзян и северо-востока провинции Фуцзянь.

Национальный метеорологический центр Китая повысил уровень реагирования по тайфуну с жёлтого до оранжевого. Сильнее может быть только красный уровень на основе четырехцветной шкалы.

По данным на 22:00 по местному времени 3 августа, в Чжэцзяне было эвакуировано 381 375 человек. Железнодорожное сообщение и строительные работы в Фуцузяне были приостановлены, все рыбацкие лодки были возвращены в бухты. Близлежащие к морю районы были эвакуированы.