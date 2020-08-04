Магадан, Магаданская область, , 06:38 — REGNUM В Магадане жаркий июль сменился не менее тёплым августом. Дневные температуры — до +25 градусов, но вот ночью случаются уже и заморозки.

Читайте также: В Челябинскую область вернулась аномальная жара

Для колымчан жаркое лето оказалось подарком, особенно учесть, что у многих из-за коронавируса сорвались планы на отпуск.

Купание в Охотском море в Магадане — занятие экстремальное в любое время года. Но жарким летом смельчаков хватает, пляжи заполнены отдыхающими. Такого лета, как нынешнее, многие магаданцы даже не могут вспомнить, пишут «Вести-Магадан».

По прогнозам синоптиков, до середины августа будет ещё точно тепло.

«Если такая погода продержится до конца августа, нынешнее лето станет едва ли не самым солнечным за последние 20 лет», — сказали специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области наступившая неделя в основном будет аномально жаркой — до +30 градусов.

Читайте развитие сюжета: В Москве потеплеет до 26 градусов