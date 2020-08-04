Ханчжоу, Китай, , 06:21 — REGNUM Тайфун «Хагупит», ставший уже четвертым в Китае за этот год, обрушился ан провинцию Чжэцзян на востоке страны в предрассветные часты, сообщает 4 августа агентство Синьуха.

По данным Национального метеорологического центра Китая, максимальная сила ветра в эпицентре достигала 136,8 км/ч. На город Юэцин тайфун обрушился около 3:30 по местному времени 4 августа.

Метеоцентр обновил предупреждение о тайфуне в 18:00 с желтого до оранжевого уровня 3 августа, а затем продлил предупреждение в 6:00 следующих суток. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения погодной опасности, где степень угрозы растет от синего и желтого до оранжевого и красного.

Согласно прогнозам, тайфун двинется на север со скоростью 20−25 км/ч, после чего начнет слабнуть, лишившись своей былой мощи, добравшись до северо-востока страны 5 июля утром, двигаясь по направлению к Корейскому полуострову.