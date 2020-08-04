Москва, , 06:11 — REGNUM Разработанная в России вакцина от COVID-19 будет недоступна для детей в 2020 году, поскольку должна пройти полный цикл испытаний на взрослых, сообщил 4 августа журналистам директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых», — сказал он.

Гинцбург добавил, что клинические исследования вакцины на несовершеннолетних могут начаться позже. Напомним, 1 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной Центром Гамалеи, официально завершены.

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