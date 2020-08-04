Шанхай, Китай, , 06:09 — REGNUM В китайском Шанхае за прошедшие сутки был выявлен один новых «импортный» случай COVID-19 и ни одного нового локального случая, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения, «импортным» пациентом оказался гражданин Китая, который покинул США 31 июля и прибыл в Шанхай через аэропорт «Пудун» через Южную Корею 2 августа.

Пассажир был помещен под карантин по прибытию, где у него и начали развиваться симптомы во время изоляции, после чего у него и был подтвержден диагноз. Всего 25 человек, находившихся в тесном контакте с пациентов были помещены под карантин.

В Шанхае за все время было выявлено 408 подтвержденных «импортных» случаев COVID-19 с 5 парта по 4 августа. Всего в городе было зарегистрировано 342 локального случая заражения.